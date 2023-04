Ministério das Finanças. Medina diz que governo não nomeou a mulher do ministro João Galamba

Num ponto prévio,, condenou o ministro.

É a primeira vez, segundo Medina, que um político é "criticado" por "não por nomear alguém, mas sim por não nomear alguém". Laura Cravo, mulher de João Galamba, "não foi nomeada pelo Governo, não foi nomeada pré-nomeada pelo Governo, não tem nenhuma nomeação à espera de nenhum cargo que dependa de nenhum membro do Governo".



A história "é simples", garantiu o ministro das Finanças perante a Assembleia da República. Laura Cravo é quadro de uma Instituição da Administração Pública e encontra-se "ao abrigo do regime de mobilidade a desempenhar funções noutro departamento da Administração Pública". A mulher de João Galamba é quadro na CMVM mas encontra-se a desempenhar funções no departamento de Gestão e Planeamento de Relações Internacionais do Ministério das Finanças.



Como explicou Fernando Medina, Laura Cravo começou a desempenhar estas funções "a pedido desse mesmo departamento, na preparação da Presidência Portuguesa em 2020, devido às suas competências relativas à área dos Mercados e dos Serviços Financeiros". Foi no exercício dessas competências que a mulher de Galamba assumiu a "coordenação técnica de uma equipa do Gabinete de Estudos de Planeamento de Relações Internacionais do Ministério das Finanças".



Laura Cravo não foi nem vai ser nomeada diretora deste departamento, esclareceu Medina, uma vez que o cargo será "provido em concurso público". O cargo não está, atualmente, preenchido.



"Estão a questionar o ministro das Finanças por uma nomeação do diretor-geral de um departamento (...) não fez, só pela simples razão de que a doutora Laura Cravo é, circunstancialmente, mulher do doutor João Galamba".

O Ministério das Finanças já tinha explicado que Laura Abreu Cravo é funcionária de origem da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, estando no Ministério das Finanças, ao abrigo de um Acordo de Cedência de Interesse Público.Laura Abreu Cravo coordena há um ano o Departamento de Serviços Financeiros no Ministério das Finanças.