Ministério das Infraestruturas alega que foi a TAP que quis participar na reunião do PS

Sublinhando que se trata de uma prática comum destinada "à partilha de comunicação", o gabinete do ministro acrescentou que "o ministro das Infraestruturas não se opôs à participação da TAP na reunião, agendada pela Área Governativa dos Assuntos Parlamentares para o dia 17 de janeiro, tendo o seu Gabinete procedido em conformidade".





Segundo o documento, o ministro das Infraestruturas não participou na reunião em causa. Estiveram presentes o adjunto Dr. Frederico Pinheiro e a técnica especialista Eng.ª Cátia Rosas.



O Ministério sublinha que na audição da CEO da TAP realizada no âmbito da comissão de inquérito à transportadora aérea, “a presidente executiva da TAP atestou que nesta reunião, de dia 17 de janeiro, em nenhum momento sentiu qualquer tentativa de condicionamento ou instrumentalização e que se transcreve: “As pessoas queriam perceber o que se passou, foi mais um briefing do que uma reunião de estratégia (…). Não me lembro de qualquer combinação de perguntas””.





O Ministério das Infraestruturas vem, assim, desmentir que a TAP tenha sido convidada para uma reunião com assessores ou deputados na véspera de uma audição a 17 de janeiro, como afirmou Christine Ourmières Widener na comissão de inquérito, na terça-feira.







O caso assumiu, assim, contornos políticos e os partidos exigiram explicações do primeiro-ministro sobre a reunião. O Chega pediu mesmo um parecer à Comissão de Transparência sobre a permanência do deputado socialista Carlos Pereira na comissão parlamentar de inquérito à TAP, alegando eventual conflito de interesses.





O PSD também anunciou a intenção de pedir à Comissão da Transparência que se pronuncie sobre a presença do coordenador socialista na comissão de inquérito à transportadora na reunião em causa. O patido social-democrata exigiu também ouvir o ministro das Infraestruturas, João Galamba.