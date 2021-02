Ministério das Infraestruturas emite comunicado sobre a TAP

Foto: Rafael Marchante - Reuters

Há um novo comunicado, do Ministério das Infraestruturas sobre a TAP na sequência da assembleia-geral desconvocada ontem por parte do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil que deveria ter reunido hoje, sábado. O SPAC justifica o adiamento para a próxima sexta-feira devido a problemas técnicos informáticos.