Ministério do Ambiente e da Ação Climática considera alarmistas declarações do presidente da Endesa

Nuno Ribeiro da Silva explica que o aumento se deve ao chamado "travão do gás", o mecanismo ibérico que impõe um preço máximo para o gás natural usado na produção de electricidade.O Ministério do Ambiente e da Ação Climática rejeita o cenário traçado por Nuno Ribeiro da Silva e defende que os números apresentados pelo presidente da ENSESA não fazem sentido.Para Pedro Sousa Carvalho, comentador de assuntos económicos da Antena 1, quer Governo quer Nuno Ribeiro da Silva não estão a contar a história toda e devem dar mais explicações.O mecanismo para a limitação os preços no mercado ibérico de eletricidade entrou em vigor em junho na sequência da escalada de preços no mercado do gás.A medida vai estar em vigor até final de maio do próximo ano.