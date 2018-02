Ministério do Ambiente prolonga medidas provisórias impostas à empresa Celtejo por 30 dias

RTP05 Fev, 2018, 17:56 / atualizado em 05 Fev, 2018, 18:16 | País

No comunicado enviado às redações, o Ministério do Ambiente nota que “apesar de se verificar uma melhoria nos valores de oxigénio dissolvido na água”, estes “não atingem os valores normais para a época".



“A precaução obriga a que sejam mantidas as restrições já decididas por um período de 30 dias. As condições hidrológicas e de seca mantêm-se, aguardam-se os resultados de todas as análises necessárias e sabemos hoje que se encontram depositados a jusante do local de descarga 12 mil metros cúbicos de sedimentos que já começaram a ser removidos”, explica a tutela.



O Ministério do Ambiente admite ainda que estas medidas restritivas possam voltar a ser prolongadas por mais 30 dias. O objetivo é prolongar as medidas suspensivas até que possa “ser passada uma nova licença para a rejeição de efluentes, com regras adaptadas à capacidade real do rio Tejo”.



Na semana passada, o primeiro-ministro tinha já anunciado que seriam alteradas as licenças para descarga de poluentes no Rio Tejo. António Costa explicou que as licenças atuais não estão adaptadas porque o caudal do rio é inferior à capacidade de tratamento dos poluentes produzidos pela indústria.



A redução das descargas realizadas pela empresa para metade impõe que esta reduza a sua atividade. Na semana passada, a empresa garantiu que é alheia aos recentes fenómenos de poluição no Rio Tejo e alertou para as consequências económicas desta medida.

Celtejo ainda sem resultados

A decisão de prolongar as medidas provisórias foi revelada em comunicado enviado pelo Ministério do Ambiente. Esta decisão surge precisamente no dia em que foram divulgados os resultados às análises efetuadas pela Inspeção-Geral do Ambiente.



O inspetor-geral do ambiente, Nuno Banza, revelou que os resultados da Celtejo, empresa responsável pela maioria das descargas da indústria da pasta de papel, só serão conhecidos na próxima semana.



As autoridades tiveram dificuldades para recolher as amostras, tendo sido necessário o apoio da GNR.



O inspetor-geral do Ambiente divulgou ainda que a ETAR de Abrantes não estava a cumprir todos os parâmetros obrigatórios mas desvalorizou estes incumprimentos.



(Em atualização)