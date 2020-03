Ministério do Ambiente trava hotel na praia da Memória

O Jornal de Notícias avança que o relatório da Inspeção-Geral do Ambiente e Ordenamento do Território concluiu que projeto estava a ser construído na Reserva Ecológica Nacional.



Mas o empreendimento de quatro estrelas tinha recebido luz verde de todas as entidades competentes.



A Secretaria de Estado do Turismo tinha-lhe atribuído o título de "utilidade turística" .



A construção de um dos três edifícios já tinha mesmo avançado.