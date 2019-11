Ministério e Câmara de Borba vão trabalhar para resolver problemas de segurança e de integração, anuncia o MAI

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e a secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, receberam hoje em Lisboa o presidente da Câmara Municipal de Borba, o comandante dos bombeiros voluntários e o comandante de Évora da GNR para avaliação da situação de segurança no concelho de Borba, no distrito de Évora.

A reunião foi marcada na sequência da invasão do quartel da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Borba, na madrugada de sábado, por um grupo com cerca de 20 pessoas, de que resultaram ferimentos em dois bombeiros.

Segundo uma nota enviada pelo ministério, Eduardo Cabrita reafirmou "a solidariedade para com os bombeiros de Borba e com a atuação das forças de segurança, já manifestada no passado sábado".

"Do encontro resultou o compromisso, entre todas as partes, de aprofundamento do trabalho em conjunto que permita uma intervenção alargada ao nível da segurança e da integração", realçou.

Na mesma nota, o ministério informou que este trabalho será desenvolvido no âmbito de um Contrato Local de Segurança, "a celebrar a breve prazo com o município de Borba, que envolverá as entidades com competências na área da segurança, habitação, segurança social, mediação, bem como representantes das instituições e da comunidade locais".

Os contratos locais de segurança pretendem colocar em prática a cooperação institucional à escala local entre administração central, autarquias e parceiros locais, em interação com a comunidade, explicou ainda.

A delegação de autoridades alentejanas foi também hoje recebida numa audiência pelo Presidente da República, durante a qual Marcelo Rebelo de Sousa "ouviu exposições acerca dos acontecimentos de que resultaram dois bombeiros feridos, assim como da determinação de todos os presentes em assegurarem a salvaguarda do Estado de Direito democrático, inclusivo e tolerante, penhor dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos", e reiterou a "importância" de "condições acrescidas para valorizar" as forças armadas e de segurança, segundo uma nota publicada no `site` da Presidência na Internet.

Dois bombeiros da corporação de Borba ficaram feridos na madrugada de sábado, numa ocorrência que envolveu a invasão do quartel por um grupo cerca de 20 pessoas, segundo o comandante da associação humanitária.

Joaquim Branco adiantou que os dois bombeiros sofreram ferimentos ligeiros, um por agressão a murro e o outro devido a vidros partidos da porta principal do quartel, tendo sido transportados para o Serviço de Urgência Básica do Centro de Saúde de Estremoz.

A GNR de Borba, alertada pelos bombeiros, esteve no local a tomar conta da ocorrência, posteriormente com reforço de militares do corpo de intervenção, de acordo com o comandante dos bombeiros.

Fonte da GNR indicou à Lusa estar a investigar o caso, não existindo detenções.

A Federação dos Bombeiros do Distrito de Évora manifestou a sua solidariedade para com os bombeiros de Borba, assim como a Liga dos Bombeiros Portugueses, que repudiou estes "atos de violência".

O CDS-PP já pediu explicações ao Ministério da Administração Interna sobre estas agressões, enquanto a Federação do PS de Évora qualificou o episódio como "um crime de enorme gravidade" e exigiu do poder judicial a "punição" dos autores.