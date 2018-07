Ministério garante que 99,7% dos alunos têm avaliação concluída

Em nota enviada à comunicação social, o Ministério de Tiago Brandão Rodrigues admite que tenham existido casos - que considera pontuais - em que, na ausência dos elementos da avaliação do terceiro período, foram usadas como base para a votação das notas finais as avaliações relativas ao segundo período.



Todavia, garante que não houve transferência direta de notas, mas sim discussão, análise e votação nos conselhos de turma.



Este esclarecimento surge no dia em que o S.T.O.P - Sindicato de Todos os Professores anunciou que vai avançar com um processo contra a tutela e diretores de escolas por casos de avaliação fraudulenta.