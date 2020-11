Ministério Público abre inquérito a causas do surto de legionella no distrito do Porto

O surto, com origem que continua desconhecida, já causou, desde 30 de outubro, sete mortes em 67 casos diagnosticados, algo que o MP considera ser necessário investigar . O inquérito decorre em Matosinhos."O Ministério Público no DIAP da Procuradoria da República do Porto instaurou inquérito destinado a investigar as causas do surto de legionella sucedido em concelhos do distrito do Porto, nomeadamente em Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim,", pode ler-se na página do organismo na internet.O secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, adiantou esta quarta-feira queEsta quarta-feira, registou-se mais um óbito devido a complicações relacionadas com a legionella, elevando para sete o número de mortes.Quarenta pessoas estão internadas.A doença do legionário, provocada pela bactéria 'Legionella pneumophila', contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares.c/ Lusa