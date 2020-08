Ministério Público abre inquérito sobre ameaças a deputadas e à SOS Racismo

"Confirma-se a instauração de inquérito, no âmbito do qual serão investigados todos factos que vieram a público nos últimos dias", adiantou a Procuradoria-Geral da República.







A abertura do inquérito surge depois de as deputadas do Bloco de Esquerda Beatriz Dias e Mariana Mortágua terem dito que iam apresentar queixa ao MP na sequência de ameaças recebidas.



Além das duas deputadas bloquistas, foram também visados a deputada não inscrita (ex-Livre) Joacine Katar Moreira e Jonathan Costa, da Frente Unitária Anti-Fascista.



Já o dirigente da SOS Racismo, Mamadou Ba, foi prestar declarações na quarta-feira à Polícia Judiciária e confirmou ter recebido, juntamente com mais nove pessoas, um e-mail a estipular o prazo de 48 horas para abandonarem o país, caso contrário corriam risco de vida.



"Informamos que foi atribuído um prazo de 48 horas para os dirigentes antifascistas e antirracistas incluídos nesta lista, para rescindirem das suas funções políticas e deixarem o território português", lê-se no e-mail.







(em atualização)