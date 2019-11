Ministério Público acusa 12 pessoas pelo furto de 55 armas da PSP

Ao agente Luís Gaiba são imputados os crimes de associação criminosa, tráfico e mediação de armas, branqueamento de capitais, detenção de arma proibida e peculato.Gaiba foi responsável pelo armeiro da Direção Nacional da PSP entre 16 de dezembro de 2015 e 27 de janeiro de 2017, período durante o qual, segundo o MP, foi desviando armas.O agente da PSP está agora em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Évora.Entre os 12 acusados estão ainda António Laranjinha e João Paulino, também implicados e acusados no processo do furto das armas dos paióis da base militar de Tancos.Segundo o MP, os três acusados e outros transportaram e venderam as armas a um conjunto de pessoas, suspeitas e acusadas de tráfico de droga em Portugal, Espanha e Reino unido.

As 55 pistolas furtadas estavam avaliadas em mais de 20 mil euros.