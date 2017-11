Ministério Público acusa Pedro Dias por furto numa herdade em Évora

Lusa13 Nov, 2017, 17:33 | País

A acusação foi divulgada na página de Internet do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, sem indicar o nome do arguido, mas, fontes judiciais contactadas hoje pela agência Lusa, revelaram que o acusado é Pedro Dias.

Segundo o comunicado do MP, o furto ocorreu na noite de 08 para 09 de março de 2012, na Herdade do Zambujal do Conde, situada na freguesia de Torre de Coelheiros, no concelho de Évora.

O arguido está acusado de um crime de furto qualificado, indica o comunicado, salientando que foi possível esclarecer os factos "na sequência dos homicídios ocorridos em outubro de 2016 no centro do país".

As fontes judiciais revelaram à Lusa que Pedro Dias tinha na sua posse uma arma que tinha sido furtada em Évora e que uma das testemunhas identificou o arguido como frequentador da herdade.

Além de armas, foram também furtadas da herdade obras de arte e artigos de arte equestre, num valor total calculado de cerca de 300 mil euros, referiram as fontes.

Pedro Dias está a ser julgado no Tribunal da Guarda por ser suspeito da autoria de três homicídios em Aguiar da Beira, em outubro de 2016.

Nesse processo, o arguido está acusado da prática de três crimes de homicídio qualificado sob a forma consumada, três crimes de homicídio qualificado sob a forma tentada, três crimes de sequestro, crimes de roubo de automóveis, de armas da GNR e de quantias em dinheiro, bem como de detenção, uso e porte de armas proibidas.

Atualmente em prisão preventiva, Pedro Dias, de 44 anos, esteve fugido um mês após os crimes de Aguiar da Beira, até se ter entregado às autoridades.