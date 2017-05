Ministério Público acusa quatro arguidos por derrame de combustível no mar em Sines

Lusa 19 Mai, 2017, 15:12 | País

A acusação foi divulgada hoje pelo Ministério Público (MP) num comunicado publicado na página da Internet da Procuradoria da Comarca de Setúbal.

Segundo o MP, os quatro arguidos, uma pessoa coletiva e três singulares, estão acusados da prática dos crimes de poluição com perigo comum e de falsificação de documento e da contraordenação de poluição do meio marinho.

O caso remota a 02 de outubro de 2016, quando foi detetado, junto ao terminal de contentores do porto de Sines, no distrito de Setúbal, um derrame de várias toneladas de `fuel oil`, combustível usado por navios.

A acusação refere que o derrame teve origem no navio "MSC Patrícia", indicando que "os arguidos tinham conhecimento de que os tanques do navio apresentavam deficiências e careciam de reparação há já mais de um ano".

"Sabendo que os trabalhos de manutenção impunham necessariamente uma paragem do navio, com os consequentes prejuízos para a atividade comercial, os arguidos terão optado por continuar a utilizar os ditos tanques, efetuando descargas diretas no mar de águas de lastro e do combustível, que com elas se misturava, dadas as deficiências apontadas num dos tanques de lastro", diz o MP.

Esta conduta, assinala, culminou com a deslastragem (esvaziamento) do tanque deficiente no dia do aportamento em Sines, causando o derrame de produto poluente, cuja remoção custou ao Estado português quase 180 mil euros.

O Ministério Público adianta que deduziu um pedido de indemnização civil no valor das despesas efetuadas, acrescido de juros de mora.

A investigação, que durou sete meses, esteve a cargo da Polícia Marítima, sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Setúbal.

O derrame de `fuel oil` no mar na área portuária integrante do terminal de contentores do porto de Sines levou à interrupção da movimentação de navios entre os dias 03 e 05 de outubro de 2016, tendo sido gradualmente retomada a partir daí.

Lusa/Fim