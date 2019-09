Ministério Público acusa Rui Pinto de 147 crimes

Ao longo de quase 200 páginas, o Ministério Público aponta uma longa lista de ilegalidades a Rui Pinto.



O pirata informático é acusado de 147 crimes: 75 de acesso ilegítimo, 70 de violação de correspondência, um de sabotagem informática e um de tentativa de extorsão.



Na acusação a que a RTP teve acesso, o Ministério Público sustenta que os crimes foram praticados durante pelo menos quatro anos: "Pelo menos a partir do início de 2015 e até janeiro de 2019, o arguido Rui Pinto muniu-se de conhecimentos técnicos e de equipamentos adequados que lhe permitiram aceder, de forma não autorizada, a sistemas informáticos e a caixas de correio eletrónico de terceiros."



Para além da tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen Sports e dos acessos ilegais aos servidores do Sporting, a acusação abrange crimes praticados contra outros organismos, como a Federação Portuguesa de Futebol, a sociedade de advogados PLMJ e a Procuradoria-Geral da República.



O Ministério Público defende também que pirata informático é o fundador do Football Leaks: "Em setembro de 2015 foi criado, pelo arguido Rui Pinto, um site denominado "Football Leaks" cujo conteúdo foi sendo alimentado com recurso a documentos obtidos através da já referida intromissão não autorizada (...)"



Tendo em conta a extensão dos acessos informáticos e da informação que os inspetores ainda não conseguiram descodifcar, o Ministério Público determinou ainda a extração de uma certidão. Ou seja, para além dos crimes de que é agora acusado, Rui Pinto ainda pode vir a enfrentar mais num processo à parte.



O furto dos emails do Benfica, por exemplo, é um dos pontos que não constam da acusação.



O Ministério Público requereu ainda que Rui Pinto se mantivesse em prisão preventiva.



O ex-advogado do pirata informatico, Aníbal Pinto, também foi acusado de um crime de extorsão na forma tentada.