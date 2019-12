Ministério Público acusou duas pessoas de dano qualificado nas gravuras de Foz Côa

O Ministério Público da Guarda acusou duas do crime de dano qualificado das gravuras rupestres de Foz Côa. São dois ciclistas, que durante um passeio de BTT, fizeram várias inscrições numa rocha do Parque Arqueológico do Vale do Côa.