Ministério Público arquiva inquérito à morte de jovem vítima de aneurisma

RTP 25 Mai, 2017, 19:42 / atualizado em 25 Mai, 2017, 19:56 | País

Em nota publicada no site da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa pode ler-se que o Ministério Público “determinou o arquivamento da participação pelos crimes de recusa de médico, intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos e homicídio por negligência contra os profissionais de saúde e decisores políticos, relativamente ao falecimento de um jovem, ocorrido no Hospital de S. José, no dia 14 de Dezembro de 2015, enquanto aguardava por cirurgia a um aneurisma cerebral roto”.O inquérito à morte de David Duarte esteve a cargo do Ministério Público e decorreu na 6ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.



“Relativamente às responsabilidades políticas e civis ou administrativas por parte de dirigentes e administrações regionais ou sectoriais, de Ministérios, entendeu o MP que as mesmas resultam de acto ou omissão no desempenho de cargo ou função e não de ato ilícito, culposo e punível”, acrescenta-se no texto.



O Ministério Público considerou que, “relativamente aos profissionais de saúde, em nenhuma das condutas médicas efetuadas (seja na avaliação, seja no percurso do internamento) resultou indiciado que estes tivessem violado as leges artis”, ou leis da medicina.