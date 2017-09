Ministério Público arquiva inquérito às secretas depois de ser indeferido levantamento de segredo de Estado

RTP26 Set, 2017, 21:30 / atualizado em 26 Set, 2017, 21:45 | País

No inquérito das secretas agora arquivado “investigou-se a eventual adoção, pelos Serviços de Informação da República Portuguesa, de procedimentos operacionais de interceções telefónicas de telefones fixos e móveis, registo de som ambiente, nomeadamente conversações, bem como interceção de e-mails, vigilâncias áudio e realização de fotografias de terceiros fora do espaço público”, lê-se no comunicado emitido esta terça-feira.



O Ministério Público justifica o arquivamento com o não levantamento da classificação como segredo de Estado, já que as diligências investigatórias iriam “colidir com aquela classificação”. Como tal, o MP considerou não ser possível prosseguir as investigações.



O Ministério Público tinha solicitado ao primeiro-ministro António Costa o “levantamento da classificação de segredo de Estado, classificação que decorre da lei. Tal pedido foi indeferido”, diz o DCIAP.



O Ministério Público argumenta que no decurso do inquérito foram efetuadas várias diligências, como a inquirição de testemunhas “que optaram por não responder às perguntas colocadas, invocando a classificação como segredo de Estado das matérias em causa”.



O DCIAP refere no comunicado que em causa estavam factos suscetíveis de integrarem os crimes de abuso de poder e de instrumentos de escuta telefónica.



Este inquérito teve origem numa certidão extraída, em fase de julgamento, do chamado “Processo das Secretas", depois de testemunhos que faziam levantar a dúvida sobre eventuais procedimentos das secretas que estivessem a ser conduzidos à margem da lei.