Ministério Público arquiva inquérito sobre bilhetes de futebol de Mário Centeno

Numa nota divulgada na sua página da internet, a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa justifica que o Ministério Público determinou o arquivamento do inquérito por inexistência de crime.



No texto, a Procuradoria explica ainda que o processo foi aberto “na sequência da publicação nos órgãos de comunicação social de notícias sobre a solicitação de bilhetes”.



“Segundo tais notícias, no mesmo período temporal, veio a ser concedida uma isenção de IMI a um familiar do presidente do clube que tinha oferecido os bilhetes ao ministro das Finanças”, explica a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.



As autoridades explicam que foi “realizado o inquérito, recolhida a prova documental e pessoal necessária ao apuramento dos factos” e que o Ministério Público concluiu que não há “crime de obtenção de vantagem indevida ou qualquer outro, uma vez que as circunstâncias concretas eram suscetíveis de configurar a adequação social e política própria da previsão legal”.



“Em consequência, o MP determinou o arquivamento do inquérito, por inexistência de crime”, explica a nota divulgada no site da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. O caso foi dirigido pela nona secção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.

O que diz Marcelo



Questionado esta quinta-feira pelos jornalistas sobre as notícias que envolveram nos últimos dias o nome do ministro das Finanças, o Presidente da República explicou que “não se tem pronunciado” por considerar que “não há matéria” para o fazer.



“Entendo que não há uma questão política que justifique que o Presidente se pronuncie”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, que falava antes de ser conhecida a nota da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.



“Eu tenho acompanhado os factos, todos os dias, e olhando para os factos tal como eles se configuram hoje, desde o primeiro dia, mas até hoje, eu não encontro matéria politicamente justificativa de uma pronúncia do Presidente da República”, reforçou.



O Chefe de Estado lembraria a controvérsia em torno das declarações de rendimentos da anterior administração da Caixa Geral de Depósitos, assinalando que há cerca de ano e meio, “precisamente a propósito do senhor ministro das Finanças”, entendeu que “havia uma questão política que justificava que o Presidente da República se pronunciasse”.



“E pronunciei. Aqui acho que não há matéria política para me pronunciar”, acentuou.



