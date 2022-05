Ministério Público confirma buscas domiciliárias relacionadas com o processo EDP

Em comunicado , o Ministério Público adianta que as buscas tendo em vista a recolha de prova foram operacionalizadas pela equipa multidisciplinar de investigação privativa do DCIAP, a SIATID (Secção de Investigação, Análise e Tratamento de Informação Digital), constituída por elementos de diversos Órgãos de Polícia Criminal.





Sem referir nomes específicos, o Ministério Público indica que foram realizadas "sete buscas domiciliárias em apartamentos localizados em Lisboa".







O processo está relacionado com os Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC). Estão em causa eventuais crimes de corrupção e participação económica em negócio num processo que envolve dinheiros provenientes do Grupo Espírito Santo.







Segundo a acusação do Ministério Público, António Mexia e Manso Neto, na altura presidentes da EDP e da EDP Renováveis, terão corrompido o ex-ministro da Economia Manuel Pinho e o ex-secretário de Estado Artur Trindade para a manutenção do contrato das rendas excessivas.









Manuel Pinho, que foi constituído arguido no caso EDP no verão de 2017, está em prisão domiciliária desde dezembro de 2021 por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais. Há precisamente duas semanas, o Supremo Tribunal de Justiça rejeitou o pedido de "habeas corpus" apresentado pela defesa do antigo ministro, que pretendia o fim da medida de coação.





O Ministério Público imputa aos antigos administradores António Mexia e Manso Neto, em coautoria, quatro crimes de corrupção ativa e um crime de participação económica em negócio.





O processo tem ainda como arguidos o administrador da REN e antigo consultor de Manuel Pinho, João Conceição, e o responsável de regulação na empresa gestora das redes energéticas, Pedro Furtado.