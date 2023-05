Ministério Público confirma investigação a caso no gabinete de Galamba

"Confirma-se, como já é do domínio público, a existência de inquérito tendo por objeto os factos ocorridos no Ministério das Infraestruturas e aqueles que com os mesmos se encontrem relacionados. Este inquérito é dirigido pelo DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] Regional de Lisboa e encontra-se em segredo de justiça", indicou a Procuradoria-Geral da República, em resposta citada pela agência Lusa.

O ministro das Infraestruturas vai ser ouvido, esta quinta-feira à tarde, em sede de comissão parlamentar de inquérito à TAP.



Os deputados da Comissão de Inquérito vão ouvir João Galamba depois de, na quarta-feira, terem ouvido Frederico Pinheiro a acusar o Governo de mentir sobre os acontecimentos do final de abril. Na audição, o adjunto exonerado negou ter agredido membros do gabinete de Galamba, assim como o furto do computador de trabalho. Esta versão foi, contudo, contrariada na audição seguinte pela chefe de gabinete, Eugénia Correia.



A audição do titular da pasta das Infraestruturas está marcada para as 17h00 desta quinta-feira e vai realizar-se na sequência de pedido urgente, depois da exoneração, por justa causa, da ex-presidente executiva a TAP, Christine Ourmières-Widener, e do caso da reunião preparatória da respetiva audição parlamentar, com elementos de gabinetes governamentais e o grupo parlamentar do PS, em janeiro.

A audição a Frederico Pinheiro prolongou-se por cinco horas, tendo este afirmado que se sentiu ameaçado pelo SIS com vista à entrega do computador. Além disso, acusou diretamente João Galamba de o ter ameaçado, ao telefone, com “dois socos”.