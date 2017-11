Ministério Público considerou autópsias "essenciais para a investigação"

Lusa07 Nov, 2017, 21:46 | País

"O Ministério Público decidiu ordenar as autópsias, diligências que considera essenciais para a investigação em curso", refere a Procuradoria-Geral da República, em comunicado enviado à agência Lusa.

O corpo de uma das vítimas mortais do surto de `legionella` no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, foi recolhido pela PSP quando estava a decorrer o velório em Campo de Ourique, por ordem do DIAP, disse à Lusa fonte policial.

Fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa confirmou à Lusa que a recolha do corpo foi efetuada quando já estava a decorrer o velório, na Igreja de Santo Condestável, em Campo de Ourique, Lisboa.

"Confirmo essa situação. O DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Lisboa ordenou a recolha do corpo para autópsia no Instituto de Medicina Legal", afirmou.

Segundo a mesma fonte, a situação "foi desconfortável", mas teve que ser cumprida.

"Dizer que é uma situação muito sensível é pouco e foi difícil de gerir. Foi desconfortável, mas teve de se cumprir. As pessoas estavam desagradadas com a situação, o que é natural, mas não houve problemas de maior", disse a PSP.

Fonte do Comando Nacional da PSP também confirmou à Lusa que o corpo foi recolhido durante o velório, explicando que se tratou de cumprir um "procedimento obrigatório".

O Ministério Público ordenou igualmente a autópsia ao corpo da outra vítima mortal, o que originou que a data das cerimónias fúnebres tivesse de ser alterada, disse à Lusa fonte da família.

O Ministério Público já tinha anunciado hoje que os elementos recolhidos originaram a abertura de um inquérito ao surto de `legionella`.

As autoridades de saúde indicaram que o surto de `legionella` no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, entrou numa fase descendente, havendo indícios de que as medidas corretivas já estão a surtir efeito.

Em conferência de imprensa, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, estimou que o surto, que já provocou duas vítimas mortais, esteja a entrar numa fase com menos casos por dia, adiantando que hoje apenas foi confirmado um novo caso e que outro está em investigação.

Até ao momento, há 35 pessoas infetadas, cinco deles internadas em unidades de cuidados intensivos.

Graça Freitas indicou também que os resultados preliminares de análises colhidas após as medidas corretivas aplicadas no sistema de refrigeração indiciam um efeito positivo dessas medidas.