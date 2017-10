Ministério Público da Amadora acusa nove polícias de agressões e mentiras

Estão acusados dos crimes de ofensa à integridade física qualificada por alegadamente terem agredido violentamente um homem nas instalações do Tribunal da cidade.



O oficial está também acusado dos crimes de falsificação de documento e de denúncia caluniosa.



O MP entende que o subcomissário em questão mentiu quando redigiu o auto de notícia atribuindo à vítima comportamentos que não se verificaram e pede a suspensão. E adianta que violaram gravemente o dever de isenção, zelo, lealdade, correção e aprumo.



De acordo com a acusação deduzida no passado dia 4 deste mês, a que o Diário de Notícias teve acesso , este processo tem alguns pontos em comum com o caso da acusação aos 18 polícias na esquadra de Alfragide.