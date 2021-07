Ministério Público defende prisão preventiva para Vieira

No despacho de indiciação de Luís Filipe Vieira, a que a RTP teve acesso, é ainda frisado que o suspeito desempenha funções suportadas por uma aparência de atividade legítima e que poderão agora ser colocadas em causa.





Por essa razão, o Ministério Público diz suspeitar fundadamente que, em face do conhecimento dos factos que lhe serão imputados, Luís Filipe Vieira possa tentar estabelecer uma estratégia de fuga ou de adulteração dos meios de prova, nomeadamente ao forjar justificativos contratuais – prática que o MP diz já ter sido evidenciada no passado.





O despacho de indiciação diz ainda existir um perigo sério e forte de continuação da atividade criminosa por parte do presidente do Benfica, além de perigo de perturbação do decurso do inquérito e da instrução do processo.



Perigos esses que, segundo o MP, apenas poderão ser acautelados com a detenção de Luís Filipe Vieira.





Luís Filipe Vieira já saiu das instalações do Tribunal Central de Instrução Criminal e vai ficar mais uma noite detido. Os interrogatórios só terão lugar esta sexta-feira, caso os arguidos queiram falar.





À saída do Tribunal Central de Instrução Criminal, o advogado de Luís Filipe Vieira garantiu que o seu cliente permanece sereno.



(em atualização)