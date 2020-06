Ministério Público descarta gestão danosa na privatização da TAP

A informação é avançada esta quinta-feira pelo jornal Público, que dá conta de que a equipa de investigadores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal concluiu que a decisão não constituiu um crime de gestão danosa ou prevaricação.



A conclusão é que se tratou de uma decisão politica em função do contexto social, económico e financeiro.



Todo este processo judicial começou em novembro de 2015, quando um movimento cívico avançou com uma queixa-crime.