Ministério Público e Ordem dos Advogados com visões opostas sobre decisão do juiz

António Ventinhas, magistrado do Ministério Público, lembra que %u201Cesta decisão não é definitiva, estamos perante um momento do processo". E a isto acrescenta: %u201CO Ministério Público se concordasse com a decisão do juiz não diria que ia recorrer".