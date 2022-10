Ministério Público está a investigar alegadas incompatibilidades no Governo

"O Ministério Público no Tribunal Constitucional encontra-se a analisar as declarações de incompatibilidades e de rendimentos já apresentadas pelos mencionados titulares de cargos políticos", revelou a PGR à RTP.





Na nota enviada, a PGR afirma que o caso não está a ser tratado a nível criminal. "O procedimento em curso insere-se no âmbito das competências do Ministério Público no Tribunal Constitucional, e não na jurisdição criminal, não sendo, como tal, correto falar-se em inquérito", esclarece.





Nos últimos dias têm sido revelados vários casos de alegadas incompatibilidades de governantes. Os ministros da Saúde, Manuel Pizarro, da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, entre outros, foram alvo de dúvidas sobre a hipótese de terem violado o regime de incompatibilidades em vigor aplicado a titulares de cargos públicos.







O caso mais recente foi revelado esta sexta-feira e envolve a ministra da Ciência e Tecnologia. Em causa está o alegado financiamento da Fundação da Ciência e Tecnologia a um projeto no qual o marido da ministra é um dos investigadores.





O Presidente da República descreveu a lei das incompatibilidades como um "emaranhado legislativo complexo" e pediu à Assembleia da República que, "caso esta considere relevante e necessária tal reflexão", "proceda à revisão da legislação em vigor" relativa "à matéria do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, suas obrigações declarativas e respetivo regime sancionatório".