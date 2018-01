Ministério Público faz buscas e apreensões na esquadra da PSP da Brandoa

RTP19 Jan, 2018, 17:16 / atualizado em 19 Jan, 2018, 17:43 | País

Segundo uma nota publicada no site da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, as buscas realizaram-se na sequência da instauração de um inquérito para investigar crimes de corrupção passiva e ativa e de abuso de poder.



Estas buscas foram realizadas "no âmbito de condutas relacionadas com atividade desenvolvida por agentes de autoridade no desempenho das suas funções, designadamente na fiscalização de obras públicas executadas no concelho da Amadora, com eventual repercussão na segurança rodoviária".



A nota da procuradoria não identifica a esquadra, mas a direção nacional da PSP confirmou à agência Lusa que as buscas decorreram na esquadra da Brandoa, apesar de afirmar que desconhece o processo.



Esta investigação é dirigida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Sintra com a coadjuvação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária.



c/ Lusa