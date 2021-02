Ministério Público investiga alegadas vacinações fraudulentas

As atenções do Ministério Público concentram-se nas delegações de Porto e Lisboa do INEM e na Segurança Social de Setúbal. Incidem também sobre o Centro de Apoio a Idosos de Portimão e outras instituições de Vila Nova de Famalicão, Arcos de Valdevez, Bragança, Seixa e Montijo.O Ministério da Saúde veio já qualificar de “inaceitável” quaisquer utilizações indevidas das vacinas contra a Covid-19, ações, adverte, que podem ser “criminalmente” puníveis.

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde anunciou na passada sexta-feira a intenção de verificar o cumprimento de normas e orientações aplicáveis à administração da vacina contra a Covid-19.



, reagiu em comunicado o Ministério.Para acrescentar que é “inaceitável qualquer utilização indevida de vacinas que decorra durante o processo de vacinação”. O gabinete de Marta Temido recorda que o plano de vacinação “foi concebido com base em critérios técnicos, suportados na melhor evidência científica”.

Os casos conhecidos

O primeiro caso de alegada vacinação indevida a ser conhecido foi o do presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, que alegou ter recebido a vacina enquanto responsável por um lar.



Foram noticiados, em seguida, os casos de autarcas como Francisco Araújo, presidente da Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez e provedor da Santa Casa da Misericórdia local ou de Elisabete Adrião, vereadora da Câmara do Seixal e responsável pelo Núcleo Local de Inserção de Sesimbra.Os casos das estruturas de Porto e Lisboa do Instituto Nacional de Emergência Médica foram denunciados a 28 de janeiro pela Associação Nacional de Emergência e Proteção Civil (APROSOC), segundo a qualAinda de acordo com a APROSOC, o presidente do INEM “requisitou dezenas de vacinas a mais para imunizar funcionários do instituto, prestadores de serviços e colaboradores externos, parte dos quais seus amigos pessoais, violando as indicações do plano de vacinação”.O diretor regional do INEM no Norte, António Barbosa, acabaria por admitir que autorizara a vacinação de 11 funcionários de uma pastelaria próxima, justificando a decisão com a necessidade de evitar o desperdício das doses de vacina.Mais recentemente foram noticiadas alegadas utilizações indevidas de vacinas no Centro de Apoio a Idosos de Portimão, cujos órgãos sociais foram incluídos na lista dos prioritários, e no Hospital Narciso Ferreira, em Vila Nova de Famalicão, onde o administrador incluiu a filha e a mulher na lista de profissionais prioritários.Sob investigação estão ainda o Lar da Santa Casa da Misericórdia de Bragança, onde terão sido vacinados todos os órgãos sociais, e a Santa Casa da Misericórdia do Montijo, cujo provedor terá incluído a mulher na lista.

c/ Lusa