Ministério Público investiga causas do surto de legionella no distrito do Porto

Ainda não é conhecida a origem do surto que está a afetar os concelhos de Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa do Varzim. Estão a ser feitas recolhas de amostras em torres de refrigeração de unidades industriais da zona. Já morreram sete pessoas e 39 continuam internadas.