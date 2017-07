Ministério Público investiga decisões tomadas pelos serviços de Urbanismo da Câmara de Lisboa

A informação que está na capa do jornal Público, já foi confirmada à RTP.



O jornal revela que, está em causa a construção da Torre de Picoas, as obras de ampliação do Hospital da Luz e a Segunda Circular.



Em relação à construção da Torre de Picoas está em causa o número de andares do edifício.



As obras de ampliação do Hospital da Luz obrigaram à demolição de um quartel do Regimento de Sapadores Bombeiros.



As investigações do Departamento de Investigação Penal incluem ainda a Associação de Turismo de Lisboa que tem a gestão de vários edifícios.



O autarca Fernando Medina diz que está disponível para colaborar nas investigações e lamenta atitude de PSD e CDS.