Ministério Publico já acusou agora é esperar pelo julgamento

Foto: Direitos Reservados

O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Publico refere que a demora da acusação está justificada pelo tamanho do processo.



António Ventinhas espera agora que não exista desculpas, porque diz: "há sempre pressa no inquérito, depois querem empatar o julgamento, com truques que levem a adiamentos sucessivos".