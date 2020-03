Ministério Público pede absolvição de Bruno de Carvalho do ataque à academia

Hoje é o dia de alegações finais no julgamento. O mesmo Ministério Público que acusou o antigo presidente do Sporting de ser o autor moral do ataque que aconteceu em maio de 2018, diz agora, pela voz da procuradora Fernanda Matias, que afinal não foi produzida prova suficiente em julgamento que o ligue ao ataque.



O mesmo se aplica aos arguidos Bruno Jacinto, o Oficial de Ligação aos Adeptos, e a Mustafá, o líder da Juveleo.