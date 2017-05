Ministerio Público pede condenação de quatro alunos por homicídio negligente

No decorrer de uma acção de praxe, os quatro jovens subiram a um muro de tijolo que com o peso ruiu. Em baixo, três colegas foram esmagados e acabaram por morrer.



Segundo o Ministério Público, os estudantes agiram com descuido, já que era vísivel a degradação do muro, e pediu, por isso, pena suspensa para os estudantes.



O advogado das famílias das vítimas lamenta que nem o administrador do condomínio nem técnicos da autarquia tenham também sido responsabilizados por este acidente.