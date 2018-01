Ministério Público pede informações sobre alegadas adoções ilegais na IURD

RTP06 Jan, 2018, 07:53 / atualizado em 06 Jan, 2018, 07:58 | País

“Apela-se a todos os que tenham conhecimento de factos relacionados com as alegadas adoções ilegais o envio dos mesmos por correio ou correio eletrónico, com a referência Processo 11.261/17 para a morada da PGR, em Lisboa, ou para o email correiopgr@pgr.pt”, lê-se na nota.



O documento surgiu após questões levantadas pela comunicação social sobre “o eventual contacto que a procuradora-geral da República possa ter tido como processos que correram termos na jurisdição da família e crianças”.Em causa estão os trabalhos de reportagem da TVI sobre um alegado programa de adoções ilegais numa instituição ligada à Igreja Universal do Reino de Deus.



Joana Marques Vidal exerceu funções no Tribunal de Família e Menores de Lisboa de 1994 a 2002, “tendo, durante parte desse período, assumido a coordenação dos magistrados do Ministério Público”.



As denúncias noticiadas pela TVI originaram entretanto um inquérito-crime e um inquérito interno.



Trata-se, explicou em dezembro a procuradora-geral da República, de “uma auditoria que vai fazer um levantamento de todos os casos existentes, ver quais os procedimentos que o Ministério Público teve, qual o enquadramento legal na altura”.



“Se houver factos suscetíveis de procedimento disciplinar e que não tenham prescrito, haverá lugar a isso”, acrescentava então Joana Marques Vidal.



No comunicado desta sexta-feira o Ministério Público reitera que, “no âmbito do inquérito, nada deixará de ser investigado, o que permitirá apurar todos os factos e eventuais responsabilidades dos magistrados”.



A IURD – igreja evangélica criada no final da década de 1970 e atualmente com nove milhões de fiéis em 182 países - tem refutado as acusações de rapto e de adoção ilegal de crianças portuguesas, queixando-se do que considera ser “uma campanha difamatória e mentirosa”.



