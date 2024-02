Ministério Público pede nulidade da declaração de Impacte Ambiental da mina de lítio do Barroso

O presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, reage com satisfação e salienta que estas conclusões do Ministério Público dão mais força à luta contra a exploração de lítio na região.Para além do autarca de Boticas, também a Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso se congratula com esta posição do Ministério Público, de defesa da nulidade da declaração de impacte ambiental.O MP foi notificado a pronunciar-se na sequência de uma ação judicial interposta no Tribunal Administrativo de Fiscal (TAF) de Mirandela.