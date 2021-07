Ministério Público pede nulidade do despacho de pronúncia da Operação Marquês

Três meses depois de conhecida a decisão instrutória do processo Operação Marquês, os procuradores do Ministério Público pedem ao Tribunal da Relação de Lisboa para anular o despacho de pronúncia do juiz Ivo Rosa. No recurso agora conhecido, os procuradores consideram "absurda" e "inepta" a interpretação dos factos feita magistrado no despacho instrutório.