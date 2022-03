Ministério Público quer agravar medidas de coação de Álvaro Sobrinho

Foto: Lusa

O empresário luso-angolano Álvaro Sobrinho vai ser ouvido pelo juiz Carlos Alexandre, no âmbito do processo do Banco Espírito Santo de Angola, no qual é arguido. O Ministério Público pretende agravar as medidas de coação do arguido, suspeito de vários crimes, incluindo de desviar mais de 500 milhões desse banco.