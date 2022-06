Ministério Público quer que José Sócrates seja interrogado

O pedido do Ministério Público surgiu depois de a Interpol ter dado informações sobre as viagens de José Sócrates ao Brasil, que alegadamente se ausentou sem informar as autoridades.



Os arguidos com termo de identidade e residência têm a obrigação de avisar o tribunal em caso de deslocações ao estrangeiro com mais de cinco dias.



Só a última deslocação de José Sócrates ao Brasil durou mais de dois meses.



O antigo chefe de Governo enfrenta suspeitas de falsificação e branqueamento de capitais num processo separado da Operação Marquês.