Ministério Público requereu o julgamento de arguidos ligados às Finanças

A acusação é baseda em factos ocorridos entre 2011 e o ano passado. Os funcionário do fisco são suspeitos de terem beneficiado particulares junto da administração fiscal, eliminando dívidas ou prestando informação privilegiada a troco de dinheiro



Os funcionários da Autoridade Tributária terão também introduzido dados forjados no sistema informático do fisco. Os 45 arguidos estão sob termo de identidade e residência.



E um em prisão domiciliária com pulseira eletrónica.