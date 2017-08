Ministério Público suspende peritagens diligenciadas pela Câmara do Funchal e diocese

Duarte Sá - Reuters

Em declarações exclusivas à Antena 1, Nuno Gonçalves, procurador-geral adjunto da Republica para a Madeira, explicou que a decisão do Ministério Público visa salvaguardar o local e as provas existentes.



Esta restrição vai manter-se até que seja garantida a realização de uma peritagem oficial e independente, e não peritagens a cargo das entidades visadas.



Nuno Gonçalves espera que os técnicos contratados pelo Ministério Público possam estar no terreno já na próxima semana, mas lembra que por ser agosto esse processo torna-se mais difícil.



O procurador-geral adjunto da Republica, Nuno Gonçalves, explica que o MP não vai ignorar os resultados obtidos pelos técnicos da câmara do Funchal e da diocese.



Também no seguimento destas diligências o procurador-geral adjunto da Republica refere que serão feitas perícias médicas aos feridos e espera ainda receber o resultado das autópsias.Esta manhã, os técnicos que têm estado no terreno a pedido da Câmara e a diocese já não se apresentaram no local. A polícia teve ordens para vedar toda a área em questão.O inquérito é dirigido pelo DIAP do Funchal, sendo o Ministério Público coadjuvado na investigação pela PSP.