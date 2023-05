Ministério vai pedir serviços mínimos se greves às avaliações avançarem

"Os alunos merecem ser avaliados, merecem não ver o seu acesso ao ensino superior comprometido e, portanto, sim, faremos o pedido de declaração de serviços mínimos para essas greves", afirmou João Costa, em declarações a jornalistas, à margem da festa final da 7.ª edição do projeto Miúdos a Votos, que decorreu hoje em Lisboa na Fundação Calouste Gulbenkian.







Da parte das organizações sindicais, as greves às avaliações finais - que arrancam em 16 de junho para o 3.º ciclo e em 19 de junho para o ensino secundário - continuam em cima da mesa até que o Governo aceite recuperar todo o tempo de serviço congelado dos professores.



Para o ministro, no entanto, o tema ficou encerrado com a recente aprovação do decreto-lei com vista à correção de assimetrias decorrentes do congelamento da carreira.