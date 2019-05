Ministra admite analisar a tortura como crimes de violência doméstica

Foto: José Sena Goulão - Lusa.

Francisca Van Dunem disse, na inauguração de um novo espaço de apoio às vítimas de violência na comarca de Lisboa Oeste, em Sintra, que o alargamento do conceito da tortura a situações relacionadas com a violência doméstica "é uma questão a ser analisada", no âmbito de um conjunto de obrigações que resultam "de convenções e tratados internacionais de que Portugal faz parte".



"Há sempre questões que eventualmente ficam ao lado ou são questões que ficam marginalizadas", reconheceu a governante, acrescentando que irá analisar a questão e se verá a "sequência é que é possível dar" em termos da transposição para o direito nacional.



A ministra, que falava na inauguração do Espaço de Intervenção e de Assessoria no Combate à Violência da Comarca de Lisboa Oeste -- "Espaço IACV" --, no Tribunal Judicial de Sintra, respondeu desta forma ao desafio deixado por Margarida Medina Martins, da Associação de Mulheres contra a Violência (AMCV).