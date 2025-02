Ministra ainda não tem um plano para o Hospital Amadora-Sintra

"O Governo não tem nenhum plano para o Amadora-Sintra para resolver este aspeto específico" da cirurgia do hospital, referiu Ana Paula Martins, que foi ouvida hoje na Comissão de Saúde sobre o acesso dos utentes ao Serviço Nacional de Saúde.

Segundo referiu, em causa está a saída de 13 cirurgiões no final de 2024, o que fez com que o serviço ficasse numa situação "muito difícil" com nove especialistas.

"Nós já estamos a fazer o desvio do CODU [centro de orientação de doentes urgentes] para outros hospitais, porque não queremos sobrecarregar um serviço que já está sobrecarregado", avançou Ana Paula Martins, ao reiterar que se trata de uma "situação muito preocupante".

Aos deputados, a governante reconheceu que não consegue dizer para já como pretende ultrapassar a situação do Amadora-Sintra, mas salientou que o hospital mantém o seu conselho de administração, que se demitiu recentemente, e que vai "fazer a gestão que consegue" dessa matéria.

"Teremos de ter um plano que tem de passar por uma avaliação muito cuidada para responder à pergunta: porque é que 13 cirurgiões saem entre setembro, outubro, novembro e dezembro daquele serviço", referiu a ministra, realçando que a administração se esforçou para encontrar especialistas, mas "ninguém quer ir para lá trabalhar".

Na segunda-feira, o bastonário da Ordem dos Médicos (OM), Carlos Cortes, anunciou que o Ministério da Saúde vai desenvolver um plano para dar resposta ao serviço de cirurgia geral da Unidade Local de Saúde (ULS) de Amadora-Sintra.

"A ministra percebeu que há um problema. Vai desenvolver um plano. Em primeiro lugar, para tentar garantir a formação dos médicos", disse aos jornalistas Carlos Cortes, após uma reunião de cerca de uma hora e meia no Ministério da Saúde, em Lisboa.

Dias antes, em 06 de fevereiro, os membros do Conselho de Administração da ULS apresentaram a sua demissão à ministra da Saúde e ao diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, alegando que essa decisão "permitirá à tutela implementar as medidas e políticas que considere necessárias".