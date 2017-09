Ministra da Administração Interna abre processo disciplinar ao Comandante Nacional da Proteção Civil

Sandra Felgueiras - RTP08 Set, 2017, 19:03 / atualizado em 08 Set, 2017, 19:42 | País

Diz o Ministério da Administração Interna que, "na sequência da notícia tornada hoje pública, por uma reportagem da RTP, sobre a eventual acumulação de funções públicas pelo atual Comandante Operacional Nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Rui Esteves, a Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, determinou hoje, dia 8 de setembro, a abertura de um processo de natureza disciplinar a realizar pela Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI), com caracter de urgência."





Acrescenta que "as conclusões do referido inquérito devem ser remetidas à tutela no prazo máximo de 30 dias"









Confrontado com os factos, Rui Esteves nega e garante que pediu verbalmente ao presidente da Câmara de Castelo Branco, gestora do aeródromo, para ser substituído logo que assumiu funções em Carnaxide.



O autarca confessa que nunca substituiu Rui Esteves e acrescenta que este nunca lhe enviou qualquer comunicação escrita a formalizar a intenção.



A ANAC assegura que só recebeu um pedido de substituição de Rui Esteves como diretor do aeródromo a 1 de Setembro, precisamente um dia depois de o Sexta às 9 ter perguntado à câmara quem era o diretor.



Contactados pela RTP, especialistas em direito administrativo garantem que a substituição "não sana o vício legal" e que assim que a incompatibilidade é detetada deve dar origem a uma demissão imediata.



