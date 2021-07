Ministra da Agricultura em isolamento profilático





“A ministra, que não apresenta quaisquer sintomas, realizou o teste à Covid-19 e obteve resultado negativo, mas irá manter-se em isolamento profilático por determinação das autoridades de saúde”, prossegue a nota.



O gabinete de Maria do Céu Antunes afirma, por último que “as atividades executivas agendadas irão, sempre que tal o permita, ser realizadas à distância”.

“A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, encontra-se em isolamento profilático, após ter tido um contacto de risco com uma pessoa infetada com Covid-19”, lê-se num comunicado do Ministério., prossegue a nota.O gabinete de Maria do Céu Antunes afirma, por último que “as atividades executivas agendadas irão, sempre que tal o permita, ser realizadas à distância”. Graça Freitas

No início da semana, foi noticiado o isolamento profilático da diretora-geral da Saúde, igualmente depois de Graça Freitas ter mantido um contacto de alto risco, na semana anterior, com uma pessoa contagiada.



Graça Freitas encontra-se em teletrabalho durante o período de isolamento.



Em comunicado emitido na segunda-feira, a DGS recordou que a diretora-geral da Saúde já teve Covid-19, recuperou da infeção por SARS-CoV-2 e foi vacinada há mais de 14 dias. No início da semana,Graça Freitas encontra-se em teletrabalho durante o período de isolamento.Em comunicado emitido na segunda-feira, a DGS recordou que a diretora-geral da Saúde já teve Covid-19, recuperou da infeção por SARS-CoV-2 e foi vacinada há mais de 14 dias.