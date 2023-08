Ministra da Agricultura em Odeceixe. Governo anuncia apoio financeiro imediato após incêndio

"Estamos a falar de dez criadores de gado, essencialmente, de cerca de 300 vacas, estamos a falar de cerca de 40 ovelhas que ficam neste momento com uma limitação adicional, sendo certo que esta falta de pastagem já vinha também de trás, atendendo à seca que se faz sentir sobre o país desde há dois anos a esta parte, e agora agora agravada pelo incêndio", enumerou a governante.

"Vamos fazer chegar aos agricultores, com a ajuda das câmaras municipais e das direções regionais de Agricultura dos territórios envolvidos, este valor o mais rápido possível", frisou a ministra da Agricultura.

Questionada sobre os montantes em causa, Maria do Céu Antunes retorquiu: "Esta linha de apoio não está quantificada no seu teto máximo."., precisou."Juntamos ainda aqui o sector da apicultura, que também afetado pela seca e os incêndios, tem muito mais dificuldade em manter as colmeias e os seus enxames", prosseguiu.

"Uma reunião positiva"

Também o secretário de Estado do Turismo se deslocou esta sexta-feira a território atingido pelas chamas. Esteve em Odemira. Em declarações à RTP, Nuno Fazenda considerou "positiva" a reunião que manteve com empresários do sector, alguns dos quais viram os suas unidades queimadas pelas chamas.“Foi uma reunião positiva, com sentido construtivo onde pudemos ouvir os empresários turísticos”, afirmou o governante. Participaram também no encontro os autarcas de Odemira, Aljezur e Monchique e os responsáveis pelo turismo do Alentejo.Segundo o governante, foram feitos “contributos e sugestões para reconstruir e regenerar os territórios afetados”.

A estimativa aponta para que 18 unidades turísticas tenham sido afetadas pelas chamas que deflagraram no passado sábado em Odemira e que se alastraram aos concelhos vizinhos de Aljezur e Monchique. O governante frisa que “ainda está a ser feito o levantamento”.





“O que desejei aqui expressar é que há de facto uma palavra de solidariedade. Mas sobretudo, uma palavra de empenho para apoiar o turismo do concelho, o turismo da região. porque tratamos de um destino turístico de excelência”, acrescentou.







Nuno Fazenda quis também deixar “uma palavra de confiança. Apesar de as unidades que foram afetadas, que lamentamos, que queremos ajudar e apoiar. Temos um território que está aberto ao turismo. Que tem um turismo a funcionar e que tem uma costa atlântica de excelência”.



O Governo, afiançou, “está muito empenhado em dar respostas concretas”.



“Poucos dias depois de o fogo estar extinto, estamos no terreno, junto dos empresários turísticos para perceber e compreender os impactos, para depois darmos a resposta”, rematou.