Ministra da Coesão Territorial ouvida no parlamento sobre a descentralização

A audição de Ana Abrunhosa, que tutela as autarquias, vai realizar-se na comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local da Assembleia da República, na sequência de requerimentos do PSD e do PCP.Na segunda-feira, a presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), a socialista Luísa Salgueiro, congratulou-se com o “enorme consenso” alcançado, depois de negociações ao longo dos últimos meses com o Governo.O acordo foi aprovado por maioria, em conselho geral da ANMP, contando com os votos a favor do PS e do PSD e os votos contra dos autarcas comunistas.Segundo Luísa Salgueiro, que também é presidente da Câmara de Matosinhos,. O acordo contempla ainda um mapa, que pode ser revisto, deO município do Porto abandonou a ANMP, por querer assumir de forma "independente" e "sem qualquer representação" o processo de descentralização, e outros municípios, como Trofa, Póvoa de Varzim, Vale de Cambra, Pinhel e Coimbra também manifestaram intenção de discutir a saída da associação.Muitos autarcas consideraram que o envelope financeiro associado à transferência de competências era insuficiente.