Ministra da Cultura homenageia Vicente Jorge Silva

Nascido no Funchal em 1945, faz do ofício o princípio da vida profissional. Faz parte da direção do Comércio do Funchal, um periódico conhecido por contestação à ditadura. Chega a fazer parte da redação do semanário Expresso. Marca a carreira como fundador e o primeiro diretor do Jornal Público.



Na lembrança de muitos, fica a interrogação do jornalista em editorial, sobre a geração universitária dos anos 90, como "geração rasca".