Ministra da Defesa lamenta morte de vice-almirante Reis Rodrigues

Em comunicado, Helena Carreiras "envia as suas condolências à família do vice-almirante Alexandre Daniel Cunha Reis Rodrigues".

"Numa longa carreira ao serviço da Marinha, que concluiu como Vice-Chefe do Estado-maior da Armada, Reis Rodrigues publicou uma vasta obra nas áreas da Defesa, das Relações Internacionais e dos Estudos de Segurança, e contribuiu para um maior envolvimento da sociedade civil com a Defesa Nacional através da Sociedade de Geografia de Lisboa ou da Comissão Portuguesa do Atlântico", lê-se no comunicado.

A ministra da Defesa destaca ainda que o vice-almirante Reis Rodrigues "contribuiu ainda para o prestígio externo da Defesa Nacional no desempenho de cargos de relevo como, por exemplo, o de Comandante do Quartel-General da NATO em Oeiras e comandante da EUROMARFOR".

"Ao longo da sua carreira foi condecorado com vários graus da Ordem Militar de Avis, entre outras distinções", acrescenta ainda a governante.