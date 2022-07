Ministra da Defesa tem "muito gosto em ir ao Parlamento prestar contas, discutir e clarificar"

Yves Herman - Reuters

A ministra da Defesa, questionada sobre o requerimento do PSD para que seja ouvida na comissão parlamentar de Defesa sobre as taxas de execução da Lei de Programação Militar (LPM), aprovado por unanimidade na quarta-feira, disse ter "todo o gosto em ir ao parlamento", que é onde se deve "prestar contas, discutir e clarificar".